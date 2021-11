24. novembril avaldas Elu24 uudise laulja ja saatejuhi Kethi Uibomäe ja Gruusia maag Anzori kihluse purunemisest. Toimetusele saadetud vihje kohaselt oli Kethi ühes sügiseses Star FMi hommikuprogrammi saates vihjanud, et Gruusia mehe naine on ikka keeruline olla. Mis selles siis keerulist on ja mis võis noorte abielule takistuseks saada? Proovime selgust saada.