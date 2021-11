Maailma tennise kunagine esinumber, hiinlanna Peng Shuai kadus avalikkusest mõned nädalad tagasi. Hiina riigimeedia avaldatud fotod tennisemängijast tekitavad maailmas kahtlust, et Peng on Hiina võimude kontrolli all ja nad sunnivad teda tegema seda, mida nemad tahavad. Pengil lasti avalikkuses öelda, et ta vajas puhkust.