National Geographicu fotograaf Steve McCurry tegi 12-aastasest orvust Sharbat Gulast Pakistanis Peshawaris asunud põgenikelaagris foto 1984. aastal ja see ilmus ajakirja esikaanel 1985, teatab cnn.com.

Gula leiti üles, et ta Itaaliasse tuua, kuid aastaid ei teatud Afganistanis ega Pakistanis, kes ta on ja mis ta õige nimi on. Afgaanlanna jõudis selle nädala alguses Rooma ja elab nüüdsest Itaalias.