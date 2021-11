Soome president vabandas, et iseseisvuspäeva vastuvõtt ära jääb

Soome presidendi kantselei 25. novembri teates on kirjas, et nad on kogu pandeemia aja järginud koroonareegleid, piirangud ja soovitusi. Seaduses on aga lünk, mis takistab koroonapassi nõudmist ja kontrollimist avalikel sündmustel, näiteks iseseisvuspäeva vastuvõtul.