Näitleja Jared Leto avaldas asjad, mida talle meeldib alasti teha

Ellen DeGenerese vestlussaate «The Ellen Show» põletavate küsimuste vooru ajal avaldas Oscari-võitja mõned väga intiimsed teemad oma eraelust. Lisaks paljudele küsimustele, küsis DeGeneres Letolt: «Peale duši all käimise nimetage kolm asja, mida te alasti teete.»

Mehe näoilme muutus enne vastamist veidi imelikuks, kuid siis lajatas ta korraga kõik välja. Nimelt meeldib talle otseloomulikult alasti magada aga kellele see ei meeldiks?

Veider on aga see, et väidetavalt meeldib näitlejale ka alasti olles süüa ning kolmandaks asjaks nimetas ta aga voodirõõmud, mille peale publik kohe südamest naerma hakkas.