Maailmas on palju paiku, mis sarnanevad paradiisiga. Samas on kohti, kuhu ei soovitata üldse minna, sest iga nurga taga varitseb oht. Kui oled valmis tõeliseks seikluseks ega karda midagi, võivad need maailma ohtlikemaks kohtadeks peetavad paigad sulle huvi pakkuda. Kui planeerid aga ilusat ja turvalist puhkusereisi, hoia neist eemale!