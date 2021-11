Jõulude ajal on oodata kosmilist külalist, mille pikkus on 64 jõulukuuske

Kosmoseteadlased sõnasid, et kui ei näe teleskoobis põhjapõtrasid ja kingitusi täis saaniga jõuluvana, siis võib silma jääda hoopis asteroid 2016 TR54, mis peaks mööduma Maast mitme miljoni kilomeetri kauguselt, teatab jpost.com.

NASA asteroidide jälgimissüsteemi andmetel on 2016 TR54 diameeter 100–230 meetrini ja see on umbes sama pikk kui 64 suurt jõulukuuske.