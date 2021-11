«Armastuse malevast» lahkuma pidanud Laura: Karl tuli sinna kahtlast sisu looma

Laura tunnistab, et saatest lahkumine talle üllatusena ei tulnud. «Saate formaat nägi ette, et peab tegema tööd ning leidma armastust. Töö mulle meeldis, aga juba algusest peale oli ju näha, et mingit keemiat minu ja Stepani vahel ei olnud,» selgitab ta ja lisab, et tegelikult oli tal töö asjus kodulinna ka pisut kiire. «Oleksin tahtnud küll neid viimaseid viimistlustöid teha ja mööblit sisse tassida.»