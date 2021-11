Covid-passita diabeetikut keelduti polikliiniku kohvikus teenindamast: ta oli minestamas

Karini ema sõbranna, kel vanust 83-aastat , käis pealinna polikliinikus eriarsti visiidil. See, milliseks visiit kujunes, on arstist proua sõnul nagu halb unenägu.

«Ta on diabeetik ja pika ootamise tõttu jäi tal vahepala söömata ning veresuhkur oli langenud kolme peale,» rääkis Karin ema sõbrannast. Viimase arst oli soovitanud proual minna polikliiniku kohvikusse, et sealt siis midagi hamba alla osta. «Ta liigub kepiga väga aeglaselt,» nentis Karin, öeldes, et kohvikusse jõudmiseks kulus proual hulk aega.