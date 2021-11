Varro Vooglaid algatas Elvis Braueri kohviku toetuseks korjanduse

«Eestis on vaid mõned üksikud ettevõtjad, kes on julgenud avalikult välja öelda, et nemad ei hakka valitsuse mõistusevastase ja raskelt ebainimliku apartheidipoliitika jõustamise instrumendiks,» alustas Vooglaid Facebooki tehtud postitust.

«Elvis Brauer ja tema sõbrad on just sellised inimesed – nad on keeldunud täitmast korraldust, mille kohaselt peaksid nad oma kohvikusse MEM Cafe lubama sisse vaid vaktsineerimispassiga inimesed, olgugi et vaktsineerimispass ei tõenda mitte kuidagi kellegi nakkusohutust,» jätkas ta.