Blogija Gabby Petito kihlatu Brian Laundrie surma põhjus sai kinnituse

Septembris šokeeris maailma uudis noorest blogijast, kes jäi pärast kihlatuga reisile minekut salapäraselt kadunuks. Mõlemad leiti paraku surnuna. The Sun vahendab, et nüüd on selgunud ka tapetud reisiblogija Gabby Petito kihlatu Brian Laundrie surma põhjus.