EESTI LAUL ⟩ Veerandfinaali pääsenud Desiree Mumm: hakkasin rõõmust nutma ja karjuma

Laulja selgitab, et otsustas konkursile kandideerida, kuna tundis, et on alates oma viimasest osalemisest 2018. aastal arenenud ning et lugu on ka õige. Toona kandideeris ta ingliskeelse looga «On my mind». «Eelmine kord ehk 2018 ei tundnud ma, et see lugu võiks Eesti Laulul kuigi kaugele jõuda, kuna tegu oli sellise lihtsa raadiopopiga. Seekord on meil aga tõsiselt võimas ballaad kirjutatud, mis sobib Eurovisiooni konteksti kenasti,» usub ta.