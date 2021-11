Märten Männiste rääkis uudistesaates, et on pärast saatest väljalangemist saanud juba mitu head pakkumist ning selle üle on vaid hea meel, sest nüüd on aega need vastu võtta. Üks pakkumine on seotud saatega, mida noormees veel täpsemalt ei kommenteeri, ning teine üks suur esinemisvõimalus. Nii et artistitöö saab Märtenil tänu superstaarisaatele hoo sisse. «Kõik teed on avatud,» ütleb ta.