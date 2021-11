Soomes Lapimaal mõõdeti selle sügise külmarekord

Soome meteoroloogide teatel on Lapimaa lõunaosas mõnevõrra «soojem». Rovaniemis oli ööl vastu tänast 20 miinuskraadi ja Kemi-Tornio lennujaama lennuväljal oli 16,5 kraadi külma.

Kesk- ja Lõuna-Soomes on temperatuurid kõrgemad ja osas paikades plusspoolel. Oulus on õhutemperatuur miinus 1st päeval kuni miinus 12 kraadini öösel. Pealinnas Helsingis on aga 6 plusskraadist kuni 6 miinuskraadini.