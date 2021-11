«Kunstiteoseid, mis ei leidnud ostjat, on soovijatel võimalik osta oksjoni järelturult alghinnaga. Subbi maali on võimalik soovijal osta alghinnaga 49 000 eurot,» räägib kunstigalerii esindaja Kristiina Radevall.

«Kõige kallim müüdud maal seekordsel oksjonil oli Villem Ormissoni «Linnamotiiv», mille alghind oli 69 000 € ja mis müüdi hinnaga 91 000 €, kuhu lisandus veel 10% oksjonitasudena. Maal osteti hinnaga 100 100. See on kõige kallim maal, mis sel aastal on Eesti kunstiturul müüdud,» avaldab Radevall.