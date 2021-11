Filmioperaator Alar Kivilo: Bruce Willis on lahke inimene, laenab oma eralennukit

«Minu raamat ei ole elulugu ega filmi käsiraamat. See on pigem üks «elukaadrite album», kus on pilte, õppetunde, mõtteid, mälestusi, mis on kogutud selle pika tee jooksul, kui minust sai Hollywoodi operaator,» räägib Alar Kivilo.

Kivilo kaamera ees on mänginud paljud Hollywoodi tippnäitlejad, teiste seas Sandra Bullock, Keanu Reeves, Kevin Bacon, Bruce Willis, Cameron Diaz, Dakota Johnson, Colin Farrell, Bridget Fonda, Billy Bob Thornton, Christopher Plummer, John Cusack ja Donald Sutherland.

Loe SIIT, mida rääkis Alar Kivilo pühapäeva hommikul saates «Hommik Anuga».

Avaldame ühe katkendi raamatust.

Alar Kivilo FOTO: Toomas Huik/Postimees

«Prahas, ajaloolises Barrandovi stuudios filmisin näitlejatega objektiivi-katseid. Bruce Willis soovitas mulle soojalt 75 mm objektiivi tema lähiplaanideks. Katseid vaadates otsustasin, et veidi laiem 50 mm objektiiv sobib tema karakteriga paremini. Ma ei hakanud aga temaga maid jagama ja filmimise käigus lihtsalt kasutasin oma valikut, assistentidel aga käskisin objektiivile märkida, nagu oleks see Bruce’i valik.

Enne filmimise algust ütles Bruce Willis, et tahaks paar ööd koos teiste näitlejatega vangilaagris elada. Kuna aga kõik olid noored mehed, läks tihti peoks. Bruce ise oli üldiselt nagu täiskasvanud teismeline. Ta oli väga kena ja sõbralik, aga tihe pidutsemine ja naised jäid tal sageli töötegemisele ette. Ühel päeval filmisime kaadrit, kus kaamera sõidab aeglaselt tema poole, lõppedes lähiplaanis, kus tema kui kohtunik pidi ühe sõna ütlema. Kaamera jõudis juba kohale, aga Bruce oli vait. Pinev paus ja siis hõikas ta järjepidajale: «Line?!» («Mis mu tekst oli?») Tüdruk vastas: «Overruled!» («Tühistatud!») – «Ah jaa ... tühistatud.» Colin Farrell tegi seepeale kohe nalja: «Bruce, parem pidutse veidi vähem, homme võib tulla ette, et pead jälle midagi ütlema, näiteks «Sustained!» («Püsiv!»)!»

«Me olime võttegrupiga rehkendanud, et Willis teenib seda filmi tehes umbes 1500 USA dollarit minutis. Ta oleks ikka võinud selle ühe sõna selgeks õppida!»

Bruce on aga väga lahke inimene ja aeg-ajalt korraldas ka võttegrupile pidusid, kus ta koos oma bändiga mängis. Ühel nädalavahetusel oli ta Colin Farrelile «laenanud» isegi isiklikku lennukit, kui too tahtis koju Iirimaale sõita. Ükskord tulid platsile külla Willise endine naine Demi Moore ja nende tütred, ja Bruce tutvustas neid kohe kõigile. Ta oli väga kaitsev ja toetav oma kaasnäitlejate suhtes ja isegi siis, kui teda kaadris ei olnud, mängis ta ikka kaasa. Kaamera ees olijatel on nõnda kergem sisse elada.

Olime nädalaid kuulnud, et Praha linnapea tahab Bruce’iga kohtuda. Aeg pandi paika, aga vahepeal juhtus ühel öösel selline karm asi, et ühele produtsendile tuldi tänaval kallale ja varastati ära tema kallis Rolexi kell.