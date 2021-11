Lahkunud raadiohäält Meelis Tõrva leinavad paljud tuntud inimesed

«Ta oli ju noor, tugev ja täiesti terve inimene... see on uskumatu, mis temaga juhtus,» lisas ta. Timmeri sõnul tabas Tõrva eile hilisõhtul ootamatu terviserike, mille tagajärjel ta suri.

«Loodan, et seal, kus sa nüüd oled, on lõbus. Muidu sa ju ei lepi!» tegi Kirsti Timmer Tõrva lahkumise kohta postituse ka oma Facebooki seinale.

Näiteks kirjutab Robert Kõrvits kolleegi ja sõbra kohta nii: «Tõrv on mu esimene sõber, kes sureb. Niimoodi, et hommikul oleme koos, teeme nalja ja siis õhtul teda pole!»

«Mul on hea meel, et sain meie viimasel ühisel hommikul talle öelda, et mulle kohutavalt meeldib temaga saadet teha, sest ta naerab iga mu lolli nalja peale. Tahaksin, et kõigil oleks keegi, kes naeraks teie naljade peale nagu Tõrv minu omadele. Tõrva lahkumine on korvamatu kaotus nii isiklikus plaanis kui Eesti raadiomaastikul,» kirjutas Robert Kõrvits oma Facebooki seinal.