Uue albumi avaldanud Põhjamaade Hirm: jätkan sealt, kus varem jäin pooleli

«Kogu «Nagu Vaataks Pilvi» materjal on mõttekäikude osas kompaktsem, viimistletum ja selgem. Arvan, et see on loojana selge edasiminek ja mõjub värske kontrastina praegu valdava hiphopi hulgas. Varasemast erinevalt leiab sellelt albumilt trapi suunitlusega radu ja samuti pilvise tunnetusega unelemist,» seletab ta pikemalt.

«Nagu vaataks pilvi» on välja andnud plaadifirma Legendaarne Records. Albumil on kaasautoriteks produtsendid Otto Suits ja DEW8 . Viimane on sel aastal olnud eriti viljakas ning toonud kuulajateni nii Genka albumi «Oleg» kui ka Väikse PD pingsalt oodatud kauamängiva «Matusebüroo». DEW8 aitas Põhjamaade Hirmul salvestada suure osa materjalist ja osales olulise osana lugude lõppviimistluses.

Muusik nendib, et on räpp on aastatega teinud kardinaalse muutuse nii sisus kui vormis. «Mu hinnangul sisuline külg on muutunud teisejärgulisemaks ja vorm on väga agressiivselt esile kerkinud,» leiab ta. «See on tekitanud olukorra, kus tihti ei öelda oma lugudega midagi uut ega mõtteliselt kaasakiskuvat ning mäng käib tungidel ja emotsioonidel. See ja kõrgem tehniline salvestus- ja vormistamiskvaliteet on põhilised muutused kunagise ja tänapäevase vahel.»