Judith Nwokocha oli alati unistanud kaksikutest. Unistuse täitumist pidi ta aga kaua ootama. 8 aastat pärast viljatusravi ning kunstliku viljastamise katseid rasestumine lõpuks õnnestus. Naine räägib, et kogu see aeg teadis ta, et ühel päeval sünnivad talle kaksikud, üks poiss ning teine tüdruk. Hoolimata sellest, et vahepeal tundus olukord lootusetu, uskus ta vankumatult ime sündimisse. Ka laste nimed olid tulevasel emal valmis mõeldud – poisile nimi Kamsi ja tüdrukule Kachi. Seda ei osanud ta aga uneski näha, et üks kaksikutest saab olema albiino.