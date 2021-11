Khole Kardashian sai seksinõuandeid rasestumiseks oma fännilt

Khole rääkis Cosmopolitanile , kuidas üks fänn pöördus tema poole sooviga aidata tal rasestuda, sest naisel oli sellega pikalt raskusi. «See on tegelikult väga armas, et ta minu pärast muretseb, aga oma voodielu ma võõrastega siiski jagada ei taha,» selgitab staar.

Kui kunagi oli Khole oma eraelust rääkides väga avameelne, siis nüüd on ta üsnagi valvsaks muutunud ning valib hoolsasti, mida ja kellele räägib. Kardashianid ei oska öelda, kas asi on vanuses, kuid tunnistavad, et juba mõnda aega on nad hoidnud paljusid asju vaid enda teada. Tänu sellele on nad saavutanud endi sõnul perekonnas turvatunde.