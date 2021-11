Uudisteagentuur TASS avab toimetuse kosmoses

TASS sõlmis koostöölepingu Venemaa kosmoseagentuuri Roskosmosega ja esimene kosmosekorrespondent peaks ISSile lendama detsembris, teatab afp.com.

Kosmonaut Misurkini ülesandeks on raporteerida ISSi meeskonna igapäevaelust ja tegemistest.

«Varem oli Maa ajakirjanikele piiriks. TASS tegutseb nii Venemaal kui veel 60 riigis. Meie uueks paigaks on kosmos ja meil on hea meel, et koostöös Roskosmosega on meil varsti oma korrespondent kosmoses,» sõnas TASSi juht Sergei Mihhailov.

Ta lisas, et venelastest kosmonaudid on nüüd TASSi ajakirjanike kolleegid ning ta ootab ISSilt huvitavaid uudiseid ja fotosid.

Roskosmose tegevjuht Dmitri Rogozin rõhutas, et nii kosmonaudi kui korrespondendi töö korraga tegemine võib tekitada vastuolusid, kuid kosmonaudid on professionaalid, kes teavad, kus lõppeb üks amet ja algab teine.

Venemaa Juri Gagarini nimelise kosmonautide treeningkeskuse asejuhi Oleg Kononenko sõnul on TASSi tulevane kosmosekorrespondent Misurkin läbinud ajakirjaniku koolituse ja ootab innuga uut tööd.

«Aleksandrile meeldis, et ta saab uue töö. Ta lubas, et tema raportid ISSi elust on ausad, erapooletud ja huvitavad,» lisas Kononenko, kes näitas ka Misurkinile antavat töötõendit.

Venemaa kosmonautide treeningkeskuse asejuht Oleg Kononenko näitamas TASSi korrespondendi töötõendit, mis antakse kosmonaut Aleksandr Misurkinile FOTO: Stanislav Krasilnikov/TASS/Scanpix

Misrukin lendab ISSile 8. detsembril koos jaapanlasest miljardäri Yusako Maezawa ja tema abilise Yozo Hiranoga.

Rahvusvaheline kosmosejaam (ISS) FOTO: EPA/NASA HANDOUT/Scanpix

Rahvusvaheline kosmosejaam (ingl International Space Station, lühend ISS) on modulaarne orbitaaljaam Maa-lähedasel orbiidil. Jaama esimesed moodulid viidi orbiidile 1998. aastal. ISSi on sageli Maalt näha ka palja silmaga.

Kosmosejaam koosneb survestatud moodulitest, päikesepaneelidest ja teistest komponentidest. ISSi osad viidi orbiidile Vene Protoni ja Sojuz kanderakettidega ning USA kosmosesüstikutega.