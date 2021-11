Jaak Joala minia kaotas tulekahjus kodu. Õde: ta on kõigega ise hakkama saanud, aga nüüd vajab abi

«Kella 17 paiku, kui õde ( Edith Joala – toim) mööda metsavaheteed töölt koju tuli, ei osanud ta midagi halba veel oodata... See kõik kestis selle hetkeni, kuni metsatee otsa sai ja kogu tema maailm kokku varises. See armas koht paksu metsa sees, mida varem sai kutsuda koduks, seda lihtsalt enam ei olnud!»

Jantsus sõnas, et õde on alati kõigega ise väga hästi hakkama saanud ja pole kelleltki mitte kunagi abi palunud, ent nüüd on hetk, kus tal on päriselt abi vaja.