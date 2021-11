«Täna nägin, kuidas mingi tegelane tuli silla peale ja hakkas seal parte saiaga söötma. Jõudsin oma lapsele veel seletada, et sai ei ole partide söök ja see ei ole okei, mis see onu teeb. Siis nägin, et ta viskas mingi paela vette ja siis oligi tal üks part nööri otsas. Teised lendasid kisades laiali. Kui ta hakkas selle pardi kaela kahekorra keerama, hakkasin ma kisa tegema,» kirjeldas kohalik elanik juhtunut.