KUIDAS SEE VÕIMALIK ON? ⟩ Vaktsineerimas käinud eestlannast sai pärast kolmandat süsti mees

Toomas Mattson tegi Facebooki postituse, mis ajas inimesed korralikult segadusse. «Hoiatus, mida kolmas vaktsiinisüst võib teiega teha - üleöö muutub teie sugu. Kahtlustan, et siin on tegu miski homode vandenõuga,» naljatles ta.

«Õige rubriik on muidugi «Meditsiinivaldkonna IT-imedest». Nimelt - mu naiskolleeg, mitme lapse ema, käis kolmandat sutsu saamas. Suur oli tema imestus, kui ta nüüd patsiendiportaali vaktsineerimisteatiselt luges, et ta on nüüd mees. Isikukood ja kõik endine, aga kirje «Sugu: mees». Huvitav, et selline viga saab üldse tekkida, sest sama kirje sisaldab ju ka isikukoodi, milles omakorda ka sugu,» imestas Mattson.