Marilyn Kerro selgitas enne kaartide ladumist, et kuna õhus on võimalus, et mõrvar Vassili Otškalenko saab vabaks, siis temalt küsiti, mis sellest kõigest edasi saab: kas on võimalik, et mees hakkab vabaduses olles taas kriminaalseid tegusid korda saatma? Milline on selle mehe saatus?

«Praegusel hetkel ma lähitulevikus ei mineviku kordamist,» alustas Kerro. «See on siis see ainukene hea märk, kui me saame seda nii lugeda. Ma kindlasti ei näe praegusel hetkel vabanemist, aga ma ei näe, et see vabadus ka täiesti ära võetakse. Ma ei näe, et ta läheks tagasi sinna kinnisesse vanglasse. Lõpetuseks ma ütleksin seda, et nii palju kui see võimalik on, siis väikeste laste vanemad ei peaks tema pärast muretsema, ma ei näe mineviku kordamist.»