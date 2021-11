Soome kolinud Kerdo Mölder: kahetsen kõige rohkem Kannu kõrtsi naasmist

Kerdo Mölder rääkis Elu24-le, et kolis koos oma tulevase abikaasa Priidu Heinroosiga Soome elama. Ta kahetseb sügavalt enda otsust eelmisel aastal Eestisse naasta. «Siinkohal võin öelda, et mõned inimesed lihtsalt ei muutu! Kui inimese maailmanägemus on, et «kõik on debiilikud» ja normaalsus on see, kui sinu töötajad peavadki sind nähes värisema, siis andke andeks, minu maailmapildiga see kokku ei lähe,» võtab ta olukorra lühidalt kokku.