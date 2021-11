View this post on Instagram

Kuigi strippar Justini ja Triinu Liis McNairni suhet on nii meedias kui anonüümsetes foorumites pidevalt kahtluse alla seatud, kinnitab abielupaar, et kuuldustel lahutusest pole tõepõhja. «See on täielik jama,» lubab Triinu Liis Instagrami-loos fännidele.