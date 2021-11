Eesti üliõpilaskondade liidu juht Marcus Ehasoo selgitas «Pealtnägijale», et kuni 24-aastane tudeng kuulub seaduse silmis oma vanematega ühte leibkonda. Seetõttu jäävad paljud noored ilma vajaduspõhisest õppetoetusest, mida neil tegelikult vaja läheks. «Sellepärast fiktiivabielusid sõlmitakse, et võtta endale partneriks keegi teine, kelle puhul on teada, et sissetulekud on madalad. Sel juhul ei kuulu tudeng enam vanematega ühte leibkonda, vaid sellega, kellega on fiktiivabielu sõlminud,» selgitas Ehasoo.