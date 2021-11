Eestis näeb 19. novembril osalise kuuvarjutuse poolvarjutust

Astronoomide sõnul on see üle 580 aasta pikim osaline kuuvarjutus, mis kestab natuke üle kuue tunni. Kuu läbib Maa varju tumedaimat osa kolm tundi, 28 minutit ja 23 sekundit. Tegu on ka selle sajandi kõige pikema osalise kuuvarjutusega, mis on osas paikades nähtav täieliku poolvarjulise kuuvarjutusena, teistes paikades osalise poolvarjulise kuuvarjutusena.