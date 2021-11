Eestkoste alt vabanenud Britney Spears põrutas pesupildiga: suudle mu p****t!

USA popstaar Britney Spears oli 13 aastat oma isa Jamie Spearsi eestkoste all «lõksus». Tänavu aastal sai Britney endale uue advokaadi, kes saavutas möödunud nädalal kohtus selle, mida popstaar aastaid soovis: Britney on viimaks vaba!

Britney kõige värskem postitus koosneb kahest fotost, millest esimene on töödeldud ja teine mitte. Lauljatar viitas postituse pealkirjas, et selle eesmärk on näidata, mida ta fototöötlusega teeb ja mida mitte.

Aastate jooksul on Britney sattunud nii mõnelgi korral kriitika alla, et ta muudab fototöötlusega oma keha. Näiteks 2019. aastal süüdistati popstaari enda kehakumeruste töötlemises, et toona 37-aastane Britney näeks välja selline nagu ta 21 aastat tagasi oli, vahendab The Sun.