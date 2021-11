Teadusväljaandes Journal of Environmental Management avaldatud artiklis kirjutatakse, et düünid on looduskaitse all, kuid hoolimata sellest tegelevad inimesed, eelkõige seksuaalvähemustesse kuulujad seal intiimasjadega. Nii on nad kahjustanud vähemalt kaheksat liiki taimi. Taimede kahjustused mõjutavad ka neist toituvaid loomi, ennekõike haruldasi sisalikke, teatab hs.fi.