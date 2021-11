Hollywoodi staar palub taas eestlaste abi: saatke mulle ägedaid pilte Eestist!

Elu24 vahendas mai lõpus, et Hollywoodi näitleja Joseph Gordon-Levitt otsib projekti raames fotosid Eestist. «Kui sul on äge pilt tehtud kuskil Eestis, siis postita see siia,» palus ta Facebookis.

Gordon-Levitt on postitanud samalaadseid palveid ka varem ja muude maailma paikade kohta. See kõik on seotud suure projektiga, mis kannab nime «Reis ümber maailma». Projekti algataja on HITRECORD, mis on näitleja loodud loomingulise koostöö platvorm.