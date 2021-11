Travis Scotti kontserdil hukkus kümme inimest, kellest kõige noorem on üheksa-aastane Ezra Blount. Ta oli kontserdil koos oma isa Treston Blountiga, kes sai vigastada, teatab news.yahoo.com.

70-aastane Frehley kirjutas sotsiaalmeedias: «Palvetame nende eest, kes kaotasid lähedase ja kes said kannatada. Kontserdil vist viidi läbi saatanlik rituaal, mis läks väga valesti. Need, kelle tõttu lapsed surid, peavad selle eest maksma. Erineva usu ja religiooniga inimesed peaksid ühendama jõud, et USA-s enam midagi sellist ei toimuks.»