Elva Miljoni eesmärk on koguda 2021. aasta jooksul miljon kilomeetrit.

Elva kannab 2021. aastal Euroopa parima spordilinna tiitlit. Selleks on ka põhjust – Elva vald on võtnud koos sealsete elanikega ühiseks eesmärgiks koguda selle aastaga miljon liikumiskilomeetrit. Praeguseks on kogutud 832 304 km. Kilomeetreid saavad koguda nii kohalikud kui kaugemalt tulijaid. Elu24 rääkis Elva valla spordijuhi Madis Šumanoviga selle enneolematu väljakutse tagamaadest.