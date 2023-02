Inimese Disaini järgi on igal inimesel olemas parim viis toidu, elu ja informatsiooni seedimiseks ja omastamiseks, mis tagab talle hea tervise ja voolamise elus. Mis on need tingimused, mida vajab just sinu keha?

Seedimine on üks osa Inimese Disaini süsteemi süvatasandist, mida kutsutakse Isikliku Tervise süsteemiks (Personal Health System ehk PHS). See avab meile toitumist hoopis teisest perspektiivist, kui oleme harjunud. Ent nii nagu kõige puhul, mida Inimese Disain näitab, tuleb ka siinkohal võtta arvesse, et mõisted on sümboolsed ning nende tähendus avaldub mitmel eritasandil.