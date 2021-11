Koleda loo õnnelik lõpp: Mustamäel läbi pekstud koer leidis endale armastava kodu

«Sipsikuks ristitud loom seisis vaevu jalgadel, tegi oma hädad, kuhu juhtus. Võttes arvesse, et täisjõus jäletised pisikest koera klobisid, oli niigi hästi läinud,» märkis Jukkum alustuseks. «Ebaõnne on selle looma elus olnud varemgi. Alustame sellest, et Sipsik on pagulane. Tšehhist loomade hoiupaika sattunud loom. Mis asjaoludel ta meie maale sattus, vaikivad osapooled kui haud. Kõnekas on aga fakt, et hoiupaigas leidub lisaks Venemaa omadele nüüd ka Tšehhi kodutuid. Sealt loovutati loom inimestele, kes iseendagagi toime ei tule. Lahkumineku järel lubas üks neist koera varjupaika tagastada. Asjaajamisele aega raiskamata andis ta perelemmiku hoopiski joodikutele, kel loomast peagi siiber sai, ja nad ta oma lõbuks läbi peksid,» jätkas ta.