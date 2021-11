17 aastat Soomes elanud ja töötanud Vallo sattus möödunud aasta 24. mail ränka mootorrattaõnnetusse. Mees alustas sõitu Sangastest ja meenutas «Kuuuurijale» antud intervjuus, et oli sama teed sõitnud sadu kordi. «Siitsamast sauna eest läksin teele Tallinnasse laeva peale tagasi Soome,» rääkis Vallo.

Lõuna-Eestis Sangaste lossi lähedal asub Vallo maakodu, kus ta veedab laste ja soomlasest naisega kõik vabad hetked. Mehel on viis last, kaks neist täisealised. Mootorrattaga on Vallo sõitnud aastast 2007 ning läbinud selle sadulas üle 70 000 kilomeetri.