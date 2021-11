ELU25 ⟩ Jürgen Rooste: elavate kommentaariumite öö

Mu sõbrad kehutasid mind peldikuseinu mitte lugema – see aitavat vaimset tervist hoida. Ühtpidi aitaski mõnikord. Teisalt tuli siis keegi vahel, ja küsis, nagu ekstra – nägid, mis su kohta öeldi? See oli veel kuidagi uudne värk, noh, et näe, saabki nõnda virutada, ära panna, ja see pole kuskil õllelauas, salaja, vaid kõigi nähes. Mis siis, et anonüümselt või poolanonüümselt.

Muidugi, nüüd on osaline häda ka see, et viimased poolteist aastat on väga suur jupp suhtlusest kolinud netti, paratamatult suurem kui varem. Teisalt: häda hakkas pihta juba varem, palju varem.

Kõige jõhkram, mis ma tänavu kuulnud olen, oli vist see, kui üks mees trügis pakiautomaadisabas vahele, tühistas tema ees seisnud naise pakisissepaneku ning kui naine taga pragas, lubas ta: «Ma võin su siinsamas ära taguda – mind ei huvita.»

Nimelt kolis see kommentaarium üle ka suhteliselt keskteemeediasse, arvamuseks ja «tõe» hääleks. Mis veel hullem, see kolis üle kõrtsidesse-kohvikutesse. Nüüd siis ka juba bussidesse-poodidesse-tänavatele. Kõige jõhkram, mis ma tänavu kuulnud olen, oli vist see, kui üks mees trügis pakiautomaadisabas vahele, tühistas tema ees seisnud naise pakisissepaneku ning kui naine taga pragas, lubas ta: «Ma võin su siinsamas ära taguda – mind ei huvita.» Päältnäha kaine, normaalne eesti mees päevasel ajal kaubakeskuses. Aga selline kõnepruuk, ähvardamine, laiamine, mõnitamine, noh tõesti – see on kommentaariumi kolimine me ühisesse eluruumi.

Ühelt poolt võib selle lähte- või sünnipunktiks pidada ühismeediat, teisalt uue poliitilise laine tõusu maailmas, mis kasutab toda kõnelemis- ja käitumisviisi oma töövahendina. Kuidas õhatakse ja imetletakse – küll on aus mees! Kuigi tegemist pole aususega. Pigem võiks seda nimetada ehk... «otsekohesuseks», kui sedagi. Need mehed – enamasti mehed – ei hoia lihtsalt oma arvamust enda teada, nad ei ole poliitiliselt korrektsed, nad ei vali sõnu vastaste solvamisel.

Mõnitamine on mõnus! Ja nii hea on teada, et «oma arvamus» on sama tähtis kui teiste oma: seda igas vallas.

Ei, mitte et nad muidu vähem valetaks või vähem katteta lubadusi annaks, aga nende stiil on uus (mitte küll ajalooliselt, me lähemas poliitruumis vaid). Mõnitamine on mõnus! Ja nii hea on teada, et «oma arvamus» on sama tähtis kui teiste oma: seda igas vallas. Igaüks oli ühtäkki arvamusliider! Nüüd on kõigist saanud spetsialistid – kui mul on OMA arvamus ja OMA teadmine, miks ma peaksin kuulama arste või ametnikke, mulle piisab Mogri Märdi omaenese tarkusest! «Mis mina mõtlen» on äkki maailma mõõdupuu, Prokrustese säng, millele kõik parajaks mõõta.