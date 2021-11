Kihlatud pornostaar Marimumm tembutab Tinderis: olen sellest kallimaga rääkinud

«Nähtavasti on kodumaine pornostaar Marimumm aktiivne Tinderis. Kas taas vallaline?» muretseb Elu24-le vihje saatnud tinderdaja. Eesti esipornostaar kuulutab kohtinguäpis, et on 157 ja pool sentimeetrit pikk ning õnnistatud DD-korviga. «Jah, ma olen päris, ja jah, ma olen pornostaar. Eestist pärit ja Borati aktsenti pole. Armastan reisijutte ja imalat mesijuttu,» tutvustab naine.