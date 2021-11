Novembri alguses kirjutasime teleprodutsent Triin Luhatsist, kes on kimpus koroona järelsümptomitega. Kaheksa kuud pärast Covidi läbipõdemist pole tal maitsemeel ikka tagasi tulnud. «Kohati on päris hulluks ajav,» tunnistas Luhats ja ütles, et ka mäluga on probleeme. «Tean inimese nime, aga teatud hetkel ei tule see meelde, täielik tühjus on peas. Hakkad mõtlema, et abikaasa nimi – mis?» tõdes ta.