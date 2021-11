Reedel Viimsi Rimis sisseoste teinud Helen jagas Facebookis, et kätte on jõudnud täielik kontrolliühiskond. «Rimi ostuautomaat ütles mulle, et see ei teeninda mind, sest mul pole maski ees!!!! F**K, F**K... AUTOMAAT JÄLGIB JUBA, kas ma olen kuulekas kodanik, kas vastan nõuetele, kas täidan käske.»