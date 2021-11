Staarisaate kohtunik Mihkel Raud: võistlusmoment on tõenäoliselt tüdrukutele kuidagi jõukohasem

«Naislauljad on Eestis alati olnud palju-palju paremad kui meeslauljad, mis muidugi ei tähenda seda, et meeslauljad seda saadet ei võidaks,» rääkis Mihkel Raud esmaspäeva hommikul «Terevisioonis». «Aga see on seotud ilmselt juba selle seltskonnaga, kes on aktiivsemad helistajad, ja selle demograafiaga,» jätkas ta.

Raud nõustus ka väitega, et staarikarussellile astuvadki pigem tüdrukud. «Ma ei tea seda, aga ma arvan, et see pigem on nii. Küll neid häid meeslauljaid on ju ka: me näeme neid erinevates bändides laulmas ja nii edasi, aga selline võistlusmoment või laulukonkurss on tõenäoliselt tüdrukutele kuidagi jõukohasem – nad on seal vastupidavamad.»

Staarisaate kohtuniku sõnul on eriti tähtis see aeg, mis saatele järgneb. «See konkurss saab läbi, see kestab kolm kuud ja siis nad võidavad midagi ja see asi on nagu läbi, aga tegelikult asi alles siis algab. Hästi oluline on, mida sa siis selle võiduga peale hakkad, mis sa selle saate käigus oled saavutanud. Ja tõsi on see, et ma olen mingi hooaja afterparty’l (järelpeol – toim) lohutanud teiseks jäänud tütarlast, kellest sai mõne aasta pärast Eesti üks nõutumaid popstaare, ja õnnitlenud võitjat, kellest me ei mäleta enam üldse mitte midagi.»