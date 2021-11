Karmen Joller kodus sünnitajatele: kes kiirabi kutsuda ei taha, peavad arvestama kuluka juriidilise protsessiga

Sel nädalas tõi «Pealtnägija» televaatajateni väga õpetliku loo meile kõigile. Nimelt rääkisid kaks kodus sünnitanut sellest, et nende lastele ei taheta miskipärast väljastada isikut tõendavat dokumenti. Kuna sünnitajale tundus, et kõik kulges probleemideta, pöördusid nad meedikute poole hiljem.

«Kõik oleks kulgenud sekeldusteta, kui nad oleksid pöördunud kiirabi poole, kes oleks sünnitaja tuvastanud ning lapsele ja emale esmase läbivaatuse teinud,» selgitab Joller Facebooki postituses.

Ta ei mõista, miks arvatakse, et tõend on lihtsalt üks paberilipik, mille arst valmis kirjutab. «Tegelikkuses on tõend juriidilise jõuga dokument, mida ei tohi kunagi väljastada kergekäeliselt!»

Ta leiab, et ei tasu eeldada, et kõik autojuhtimisõiguse taotlejad on narkomaanid, töövõimetuslehe küsija petised ja laiskvorstid ning kõik kodus surnud inimesed mõrvatud. Ta rõhutab, et arstid ei eelda ka seda, et kõik kodus sünnitajad on lapsevargad, kuid kahjuks olevat selliseid inimesi olemas.