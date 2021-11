Vabaduse võitnud Britney tahab aasta jooksul abielluda ning unistab pisiperest

Superstaar, kelle esimene hitt oli «Baby One More Time», saab lõpuks oma eluga edasi minna. 13 aastat kestnud eestkoste tähendas, et Britney isa Jamie ja mitmed advokaadid kontrollisid tema isiklikke- ja finantsasju, nii et Britney (39) ei saanud oma elu üle ise otsustada. Neil oli õigus otsustada Britney raha kasutamise, abiellumise ja isegi laste mittesaamise üle. Väidetavalt oli Britney sunnitud kasutama rasestumisvastast vahendit, et mitte rohkem lapsi saada.