Soome välisminister Haavisto: Valgevene piiril on soomekeelsed inimkaubitsejad

Haavisto sõnul on soome keelt oskavad inimesed liikunud piirile just Valgevene poolel, kust on korraldatud migrantidele «reise,» kuid milline on iga inimese saatus, ta öelda ei oska, kirjutab Helsingin Sanomat.

Tundub, et need, kes on Poola jõudnud, suunduvad peamiselt Saksamaale. Lätti ja Leetu sisenejatest on väike osa, ligikaudu paarkümmend inimest liikunud soome. Haavisto arvates on tegu ilmselge hübriidoperatsiooniga. «Ma arvan, et see on hübriidkriis. See ei ole pagulaskriis, see on kunstlik olukord!»