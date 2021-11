USKUMATU! ⟩ Vaktsiinivastased lavastavad ise videoid, et vaktsineerituid halba valgusesse heita

Sotsiaalmeedias levis kulutulena video vaktsineeritud naisest, kes lennukis keeldus istumast vaktsineerimata mehe kõrvale.

Videoklipis ähvardab naine helistada politseisse, sest ta tunneb end ohustatuna mehe poolt, kes on vaktsineerimata. «Ma olen selle koha eest maksnud ja ma tahan end turvaliselt tunda,» karjub naine lennukis.

Kogu stseen on filmitud istuva kaasreisija vaatenurgast, jättes tõesti mulje, nagu tegu oleks päriselt aset leidnud asjaoludega. TikTokis oli reedese seisuga antud video kogunud lausa üle 24 miljoni vaatamise.

Nüüd tuleb välja, et video on lavastatud ning selle produtseeris veebisisulooja ja meelelahutaja Prince Ea. Ta tihtipeale toob oma lugude pealkirjades esile sotsiaalseid probleeme, et saada oma videotele vaatajanumbreid.

1.november oli see päev, mil Prince Ea antud video naise «raevuhoost» Facebooki üles pani, kuid hiljem lisas situatsioonist täiendavaid versioone. Miskipärast lisas video produtsent märke, et tegu on meelelahutusliku ja lavastatud videoga vaid Facebooki postitusele, kuid jättis selle panemata aga videole endale. Samuti oli vaatajate sõnul Facebookis olnud märge ebaselge, tekitades valearusaama.

Tõestuse, et video on lavastatud leiab CNN-i loodud artiklist, kus on olemas kuvatõmmis «Covid Flight» režissööri Jamie Hull-Greenwoodi Instagrami postitusest, mis tänaseks enam mehe kontol avalik ei ole.