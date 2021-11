Näitleja Ryan Reynolds räägib sellest, kuidas tal on armastuses vedanud

Ryan Reynoldsil (45) ja tema abikaasal Blake Livelyl (34) on üsnagi tihe töögraafik ja filmivõtetel lõppu ei tundu olevat. Ometigi on nad kolme last kasvatades suutnud oma armastust elus hoida juba kümnendi. Nende vaheline keemia pole kellelegi märkamatuks jäänud ning on tõstatanud küsimuse- mis on küll nende saladus?

Reynoldsi sõnul mingit erilist saladust tegelikult ei ole. «Me ei võta üksteist liiga tõsiselt, kuid oleme teineteise jaoks justkui ka sõbrad,» rääkis ta Entertainment Tonight intervjuus.

«Armumine on tore, kuid endalt tuleb küsida, kas see inimene ikka meeldib sulle. Meie oleme teineteisele alati meeldinud. Me kasvame koos ja õpime üksteiselt pidevalt midagi,» on ta õnnelik, et leidis oma kõrvale sellise sõbra nagu Blake Lively. Kuid mitte ainult hea sõprus ei hoia neid kahte koos, sellele lisandub mõlemapoolne huumorimeel.