Varalahkunud Paul Walkeri tütar tegi šokeeriva avalduse: hüvasti, kasvaja!

«Täna, kaks aastat tagasi,» täpsustas modellina töötav Meadow ja lisas, «Olen tulnud väga pika maa. Hüvasti, kasvaja!» Meadow tõdes lõpetuseks, et ta on väga tänulik.

Veebimeediaväljaanne TooFab uuris Johns Hopkins haiglast, mida Meadow fotol näha olevad kollased kleebised tähendavad. Selgus, et neid kasutatakse ruumilise kaardi valmistamise protsessis, mis on vajalik enne ajuoperatsiooni. Seega on põhjust arvata, et Meadow'l oli ajukasvaja, mis operatsiooni käigus eemaldati.