Lancasterist pärit Ayse liitus Facebookiga, et leida kirjasõpru maailma eri paikadest. Naine leidis aga armastuse, Detroitist pärit Darrini . Ayse räägib: «Arvan, et keegi osanud seda oodata, kui hakkasime eelmisel aastal pandeemia puhkedes suhtlema. Kuid me oleme seaduslikult abielus ja kõik on ametlik. Ma ei suuda seda siiani uskuda.»

Paar hakkas suhtlema esimese koroonalaine ajal. Peagi said nad nii lähedaseks, et jäid videokõnet tehes isegi magama, kuna nii said nad tunda, et on teineteise lähedal. Naine räägib, et see võib tunduda küll imelik, ent videokõne võimalus on oluline asi, mis lähedusele kaasa aitab. Naisel on isegi mehe näoga pehme mänguasi, mille ta teha lasi, et nad «saaksid olla koos».