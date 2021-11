Plaadilepingut pole vajagi? Staarisaate favoriit Alika lasi juba albumi välja

Tegelikult Alikal veel plaadilepingut taskus pole, kuid Spotifysse ja muudele platvormidele on riputatud noore lauljatari bändi esimene kontsertalbum. Ansamblis Witch and Daddy ei osale Alika aga solisti, vaid hoopis basskitarristina. «Saate kuulata meie albumit, kus ma mängin bassi, kõigilt muusikaplatvormidelt» teatas staarikandidaat Instagrami-loos.

Värske kontsertsalvestis on linti võetud Tallinnas Sveta baaris festivalil Art of Mosh juulikuus. Witch and Daddy, mille ridades Alika bassistina kaasa lööb, viljeleb psühhedeelset grunget. Bänd asutati 2020. aasta sügisel duona, Alika liitus koosseisuga tänavu kevadel – nii kirjutatakse Tallinn Music Weeki kodulehel. Ka sel festivalil sai bänd möödunud kuul lavalaudu kulutada.